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    İspanya koronavirüs

    İspanya'da artan Kovid-19 vakaları 86 belediyede serbest dolaşımı kısıtladı

    © REUTERS / JAVIER BARBANCHO
    Koronavirüs salgını
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202009261042917420-ispanyada-artan-kovid-19-vakalari-86-belediyede-serbest-dolasimi-kisitladi/

    İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yüksek sayıda artıştan dolayı karantina uygulanan veya serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediyelerin sayısı 86'ya çıktı.

    İspanya hükümeti, büyük çoğunluğu ülkenin ortası kesimindeki başkent Madrid (Özerk Bölge) ile Castilla ve La Mancha özerk bölgelerinde bulunan 86 belediyeye artan vaka sayılarından dolayı karantina veya serbest dolaşıma kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

    İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla da 6.5 milyon nüfusu bulunan Madrid Özerk Yönetimi'nin tamamının karantinaya alınıp, bölgeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesi için yerel yönetime tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

    İlla, düzenlediği basın toplantısında, "Madrid Özerk Bölgesi'nde zor haftalar geliyor. Kararlı bir şekilde hareket etmek ve salgını kontrol etmek gerek. Kısmi önlemler yeterli değil" dedi.

    Önlemler merkezi hükümet ile yerel yönetimi karşı karşıya getirdi

    Günlük vaka sayısındaki artışın 10 bini geçtiği ülkede söz konusu artışı durdurmak için önlemler alınmaya devam edilirken, salgının odak noktası olan Madrid'de ise tedbirler merkezi hükümet ile yerel yönetimi karşı karşıya getirdi.

    Madrid yerel hükümeti bölgenin tamamının karantinaya alınmasına karşı çıkarak, vaka artışlarını durdurmak için bir hafta önce aldığı kısmi kısıtlamaları genişletmeyi tercih etti.

    Madrid Özerk Hükümeti'nin Sağlık Bakan Yardımcısı Antonio Zapatero, serbest dolaşıma kısıtlama uygulanan yerlere 8 mahallenin daha eklendiğini duyururken, mevcut durumda 855 bin kişiyi etkileyen kısıtlamalarının, alınan yeni kararla 160 bin kişiyi daha kapsayacağını belirtti.

    Koronavirüs - Madrid - İspanya - maske
    © Sputnik / Alejandro Martinez Velez
    Madrid’deki 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirleri uygulanacak
    Salgının kontrol altında olduğunu ve alınan önlemlerin yeterli olduğunu savunan Zapatero, buna rağmen Madridlilere ihtiyaçları dışında sokağa çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

    Zapatero ayrıca, salgının zirve yaptığı mart ve nisan aylarında olduğu gibi Madrid'de üç otelin hastane olarak hizmet vermek üzere sağlık malzemeleriyle donatılacağını, satın alınan 5 milyon Kovid-19 hızlı test kitinin de gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

    Madrid'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayrıca, park ve bahçelerin kapalı tutulması, tüm dükkan ve işletmelerin en geç saat 22.00'da kapatılması, restoranların doluluk oranının yüzde 50 ile sınırlı tutulması gibi ek önlemler de uygulanıyor.

    Siyasi yapı olarak 17 özerk yönetimden oluşan İspanya'da, merkezi hükümetin sol görüşlü iki siyasi partinin koalisyonundan oluşması ve Madrid özerk yönetiminde ise sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) iktidarda olmasından dolayı, Kovid-19 tedbirlerinde olduğu gibi alınan bir çok kararda siyasi çekişme ön plana çıkıyor.

    Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre salgının başından bu zamana kadar 31 bin 108 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 704 bin 209'a ulaştı.

    Etiketler:
    vaka, Salgın, Karantina, Serbest dolaşım, Kovid-19, Koronavirüs, İspanya
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