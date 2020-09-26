İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Kovid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."

Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/VMKokaxdjH — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2020

İSTAÇ’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Sevgili Genel Müdürümüz, ağabeyimiz Mustafa Canlı'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenleri başta olmak üzere İBB ailemize başsağlığı dileriz" denildi.