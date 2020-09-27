Kovid-19’un başlıca ‘hilesi’: Doğal bağışıklık tepkisini yavaşlatıyor

ABD’li virolog Shane Crotty, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en büyük “hilesinin” insan vücudunun enfiksiyona tepkisini yavaşlatması olduğunu belirtti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki La Jolla İmmünoloji Enstitüsü Bulaşıcı Hastalık ve Aşı Araştırma Merkezi’nden Prof. Shane Crotty, Bloomberg’e açıklamasında, “Öyle görünüyor ki bu virüs büyük bir hile yapıyor. Bu büyük hile, önemli bir süre boyunca ilk doğal bağışıklık tepkisinden kaçınmak ve özellikle de erken tip-1 interferon tepkisinden kaçınmak” ifadesini kullandı.

Bilim insanları daha önce de Kovid-19’un interferon eksikliği ile bağlantısına dikkat çekmişti. Örneğin, interferon eksikliğinin, hastalığın ağır seyretmesine yol açan belirleyici faktör olabileceği dile getirilmişti.

ABD’li bilim insanlarının Science dergisinde yayınlanan verilerine göre, daha önce diğer hastalıkların tedavisinde kullanılan sentetik interferonların koronavirüs ile mücadelede de etkili olabilir.

Hollanda’nın Nijmegen kentindeki Radbaud Üniversitesi Tıp Merkezi genomik teknolojiler ve immüno-genomik grubu başkanı Alexander Hoischen, Kovid-19’a karşı mücadelede interferon kullanımının sadece hastalığın ilk aşamasında yardımcı olabileceğini kaydetti. Hoischen, diğer durumlarda, enfeksiyonun seyri ve hastanın iyileşmesi zamana bağlı olacağını söyledi.