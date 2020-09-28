Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı hazirandan beri ilk kez 8 binin üstünde

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da 16 Haziran’dan beri en yüksek vaka sayısı görüldü. Ülkenin 84 bölgesinde gün içinde 8 bin 135 vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 159 bin 573’e yükseldi.
Başkent Moskova’da 2 bin 217, St. Petersburg’da 237, Moskova bölgesinde 212 vaka tespit edildi.
Gün içinde 2 bin 702 kişi iyileşti. Salgın boyunca hastalığı yenip taburcu edilenlerin sayısı 945 bin 920’ye ulaştı.
Öte yandan son 24 saatte 61 kişi daha hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle salgında ölenlerin sayısı 20 bin 385’e çıktı.
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