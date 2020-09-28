'Kovid-19, ergenlerde çocuklara göre iki kat daha fazla görülüyor'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün ergenlik çağındakilerde çocuklardan iki kat daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) okul çağındaki çocuklar ve ergenlerin üzerindeki etkilerine ilişkin bir araştırma yaptı.

Boston Globe'da yer alan habere göre araştırma neticesinde, Kovid-19'un ergenlik çağındakilerde çocuklara göre iki kat daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.

'Ergenlerde iki kat daha fazla'

CDC'nin web sayfasındaki 'Morbidity and Mortality Weekly Report' kategorisinde yayınlanan araştırmada, "Mart ayından bu yana, çocuklarda 277 bin 285 Kovid-19 vakası bildirildi. 12-17 yaş arası ergenler arasındaki Kovid-19 insidansı, 5-11 yaş arasındaki çocukların yaklaşık iki katıydı" ifadeleri yer aldı.

Araştırmada, okul çağı grubunda genel olarak ölüm ve hastaneye yatış oranlarının düşük olduğu bilgisi yer aldı.

Çalışmada ayrıca, hastaneye kaldırılan ya da yoğun bakıma alınanların daha çok Hispanikler ve siyahlar olmasının, bazı çocukların hastalığı ağır geçirme riskinin artmış olabileceğine dair ek kanıtlar sunduğu kaydedildi:

"Çocuklarda akut Kovid-19 ve multisistem enflamatuar sendromun (MIS-C), Hispanik ve siyah çocukları orantısız bir şekilde etkilediği bildirildi."

'Temmuzda zirveye çıktı'

19 Eylül'e kadar olan verileri içeren çalışmada, okul çağındaki çocuklar arasında Kovid-19 görülme oranının temmuz ayında zirveye çıktığı, eylül ayı başlarında daha da azaldığı ve plato oluşturduğu belirtildi. Çalışmada vakaların şu an tekrar yükselişte olabileceği ifade edildi.

CDC tarafından önerilen toplanma durumlarını azaltma stratejilerine işaret edilen çalışmada, "Okulların ve toplulukların, Kovid-19'un okul çağındaki çocuklar arasındaki birden fazla belirtisini ve yayılımı önleme stratejilerini izlemesi önemli" denildi.