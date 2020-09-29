Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti

Baltimore merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre dünya genelinde 1 milyon 555 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başlangıcından bu yana 200 bin kadar insanın hayatını kaybettiği ABD, virüs kaynaklı en çok ölümün yaşadığı ülke olmayı sürdürüyor.

ABD'yi, 142 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Brezilya izliyor; yaklaşık 95 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan ise üçüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca verilere göre, pandemide 33 milyondan fazla insanın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sayının kayıtlara geçen miktardan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, konuya ilişkin "Bir milyon korkunç bir rakam ve bence bunu düşünmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Ryan, daha önce de küresel çapta yaygın bir şekilde kullanılan başarılı bir aşıya kadar yaklaşık 2 milyon insanın hayatını kaybedebileceğini dile getirmişti.