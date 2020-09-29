Kayıt
13:05 29 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İstanbul’da okul servisi çıkmazı: Zammı az bulan çoğu servis çalışmıyor, çocukları velileri götürüyor

    © AA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104001/19/1040011901_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_268729aceb42d8fa7012a32e67e8eb5d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202009291042933976-istanbulda-okul-servisi-cikmazi-zammi-az-bulan-cogu-servis-calismiyor-cocuklari-velileri-goturuyor/

    İstanbul'da okul servislerinin birçoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmıyor. Son yapılan UKOME toplantısında servisçilere verilen yüzde 11.50 oranındaki zammı yetersiz bulan servis şoförleri giderlerini karşılayamadıklarını belirtiyor. Veliler ise çocuklarını kendi imkanları ile okula getirip götürüyor.

    UKOME tarafından yapılan toplantıda öğrenci ve personel servislerine yönelik İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yüzde 33.15 zam talebinde bulunmuştu. UKOME kararıyla alt komisyonun teklif ettiği yüzde 11.50 oranındaki zam teklifi kabul edildi. Zammın ardından İstanbul'da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu. Yüz yüze eğitimde kademeli sisteme geçilmesi, öğrenci sayısında düşüş yaşanması nedeniyle yeni zammı yeterli bulmayan pek çok servis şoförü çalışmıyor.

    İSTESOB Başkanı: Öğrenci servisi taşımacılığı bitmek üzere

    İSTESOB Başkanı Hamza Öztürk ise yüzde 33.15 oranındaki zam taleplerinin sadece pandemi süreci için geçerli olduğunu ve bu şartlarda çalışmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

    “Biz normal zamandaki zammı yüzde 33 oranında istemiyoruz. Bu salgın döneminde az öğrenci taşırken bu zam uygulanırken yapılırsa öğrenci taşınır. İstanbul’da özellikle öğrenci servisi taşımacılığı bitmek üzere. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri haftada bir gün okula gidiyorlar. Nasıl bir ücret talep edeceğimizi bilmiyoruz. Ayda 4 gün 3 öğrenci taşınsa bile ne arabayı ne şoförü kurtarıyor. Biz bu yüzden olağanüstü hal tarifesi istiyoruz. Nasıl şehirlerarası otobüslerde özel bir rakam açıklandıysa servislerde de bu olsun. Normale döndüğümüz zaman bizim zam talebimiz olmasa da olur. Seyreltilmiş eğitim döneminde çalışmamız isteniyorsa bir şeylerin farklı olması lazım. Bütün yük servisçiye yükleniyor. Bizim de çocuklarımız ve geçindirmemiz gereken bir ailemiz var.”

    ‘Servisçiler ve veliler karşı karşıya geliyor’

    Devlet okullarında servislerin neredeyse hiç çalışmadığını belirten Öztürk, bir sonraki UKOME toplantısında zam taleplerini tekrar gündeme getireceklerini söyledi. Öztürk, şunları söyledi:

    “Bazı özel okullar ekonomik olarak servisçiyi destekledikleri için araç var ama devlet okullarında neredeyse servis yok. Az sayıda özel okul 'ücret farkını biz vereceğiz' dediği için çalışanlar var onun haricinde servisler çalışmıyor. Ücretimizi günlük talep etsek hiç araç olmaz. Her halükarda aylık servis ücreti talep edeceğiz. Bu konuyu yeniden UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Bu durumda servisçiler ve veliler karşı karşıya geliyor. Biz velilerle tartışmak istemiyoruz.”

    Şoför Uğur: 16 kişilik serviste 5 öğrenci taşıdım, şu an tamamen eksideyiz

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Köyde uzaktan eğitim çekmiyor: Bilgisayar, tablet yok, olsa da internet yok, televizyon var ama elektrik yok
    Servis şoförü Rıdvan Burak Uğur ise “Veliler çocuklarını kendisi getirdiği için araçlarımız şu anda tamamen boşta. Çalışmadığımız için zammın bize hiçbir etkisi olmadı. Servis yaptığım okulda aktif olarak bugün çalışmaya başladım. Benim aracımda hostes aktif olarak çalışıyor. Onun maaşı, sigortası, aracın masrafları var. Ben bu giderleri iki gün çalıştığım sürece nasıl karşılayacağım. 16 kişilik serviste 5 öğrenci taşıdım. Şu an tamamen eksideyiz” dedi.

    Veliler ise servislerin çalışmaması nedeniyle çocuklarını okula kendi imkanları ile götürüyor. Kimi veliler evden çalıştığı için bu durumun sorun olmadığını belirtirken kimisi de işten izin alarak geldiğini ve servisler çalışmadığı için zorlandıklarını belirtiyor.

    ‘Bu ücretin adaletli olduğunu düşünmüyorum’

    Bu süreçte servislerin tam zamanlı çalışmamasına rağmen aylık ücret talep ettiğini söyleyen velilerden Berat Santepe de şunları söyledi:

    “Servisler haftada 1-2 defa gelmesine rağmen haftada 5 gün hizmet veriyormuş gibi ücret alıyorlar. Maliyetleri düşecek, 3 gün çalışmayacaklar. Şimdi evden çalıştığım için servis kullanmıyoruz ancak iki hafta sonra mecburen kullanacağız.  Servisçiler ne derse de o ücreti vermek zorunda kalacağım. Bu ücretin adaletli olduğunu düşünmüyorum.”

    İlgili konular:

    ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: 'Fiyatlar yüksek, başımız döndü'
    İkinci el araç piyasası alev alev, yangın durdurulamıyor: 'ÖTV zammı piyasayı iyice yükseltti'
    Etiketler:
    Hamza Öztürk, Öğrenci, Zam, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), İstanbul, Okul servisi, servis, Okul, UKOME
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında açıklama yayınlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savunma hattının kırıldığını ve 7 köyün kontrol altına alındığını duyurdu
    Gerilimin tırmandığı Dağlık Karabağ'dan kareler
    Karikatür
    Twitter, RIA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarından kaldırdı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet