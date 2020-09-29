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    İspanya, Kovid-19 salgınına karşı tüm büyükşehirlere kısıtlamalar getiriyor

    © AFP 2020 / JOSEP LAGO
    Koronavirüs salgını
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    İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 906 vaka tespit edildi. İspanya Sağlık Bakanı İlla, tüm özerk yönetimler arasında kamu sağlığının koordinasyonunu yürüten kurul ile yarın toplantı yaparak, başkent Madrid'deki önlemlerin ülke geneline yayılmasına ilişkin alınan kararın onayını isteyeceğini duyurdu.

    İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 748 bin 266 olarak açıkladığı toplam Kovid-19 vaka sayısını bugün 9 bin 906 artışla 758 bin 172 olarak güncelledi.

    Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının düne göre 203 arttığı görüldü.

    Bakanlık, son 7 günde 443 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayısının 31 bin 614'e çıktığı duyurdu.

    Kovid-19'dan ölenlerinden 20 bin 400'ünün yaşlı bakımevlerinde kalanlar olması dikkati çekti.

    Madrid'deki Kovid-19 önlemleri ülke geneline yayılıyor

    Diğer yandan salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de iki haftadır uygulanan ek önlemlerin ülke geneline yayılması, nüfusu 100 binden fazla olan tüm belediyelerde ve yeni vakalar ile hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının fazla olduğu belediyelerde uygulanması için ön anlaşma sağlandı.

    Sağlık Bakanı Salvador İlla, Madrid özerk hükümeti yetkilileriyle yaptığı toplantı sonrasında basına açıklaması yaptı. İlla, tüm özerk yönetimler arasında kamu sağlığının koordinasyonunu yürüten kurul ile yarın toplantı yaparak, Madrid'deki önlemlerin ülke geneline yayılmasına ilişkin alınan kararın onayını isteyeceğini duyurdu.

    Madrid'deki durumun endişe verici olduğunu belirten İlla, "Bu durum, salgını kontrol altına alıp, yukarı yönlü yeni vaka eğrisini aşağıya çekmek için çok kararlı adımlar atmayı zorunlu kılıyor. Madrid'deki duruma gelmelerini beklemeden diğer bölgelerde de en kısa zamanda harekete geçmek gerek" dedi.

    Koronavirüs - Madrid - İspanya - maske
    © Sputnik / Alejandro Martinez Velez
    Madrid’deki 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirleri uygulanacak
    Madrid'de mevcut durumda 1 milyon kişiyi etkileyecek şekilde 45 mahallede serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, ayrıca buralarda park ve bahçelerin kapatılması, restoran ve dükkanların en geç saat 22.00'de kapanması, restoranlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi ve en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi gibi kararlar uygulanıyor.

    Sağlık Bakanı, 47 milyon nüfusa sahip İspanya'da, yaklaşık 20 milyon kişiyi etkilemesi öngörülen kararların kabul edilmesi halinde birkaç gün içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

    Ayrıca İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan etkilenen sektörlerin çalışanlarına tanınan devlet yardımını da 31 Ocak'a kadar uzattı.

    Bu arada İspanya'nın bazı özerk yönetimleri, Kovid-19'a karşı uygun filtre olmadığı gerekçesiyle kumaş yüz maskelerinin kullanılmasını yasakladı.

    Etiketler:
    Salvador İlla, Kısıtlama, vaka, Madrid, Kovid-19, Koronavirüs, İspanya
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    Şen, şöyle devam etti: “Kitabeyi incelediğimizde özetle şunu söyleyebiliriz. ‘Bu yüksek, latif güzel kale Türklerin, Arapın, Acemin tek hakimi cihan sultanı Selim Şah oğlu Süleyman Şah tarafından yenilenmiştir’ şeklinde bir ibare vardı. Hicri 940 Miladi 1532-1534 yıllarına tekabül etmektedir. Ancak bu kitabeden bizim anladığımız kadarıyla 1514 yılında Çaldıran Savaşı ile birlikte İdris-i Bitlis’inin desteği ile Bitlis Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına girmişti ancak daha sonra ise 4. Şerefhan’ın İran’a meyletmesi üzerine kısa süreliğine Osmanlı hakimiyetinden çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ise Kanuni Sultan Süleyman 1532 yılında Ulaman Han’ı Bitlis’i geri almak üzere görevlendirdiğini bilmekteyiz. Ulama Han ise büyük bir orduyla kalenin etrafını kuşatmış olduğunu ve bu kuşatmanın da yaklaşık 3 ay sürdüğünü ağır toplar ve mancınıklar ile uzun süre dövüldüğü ve bu esnada kalenin ciddi anlamda tahrip edildiğini bilmekteyiz. Bu kitabe ile birlikte muhtemelen bu tahribat aynı yıllara denk geldiğini söyleyebiliriz. Bu tahribattan sonra Bitlis Kalesi’nin yenilendiğini ve onarıldığını ifade edebiliriz. Tarihi vakalar ile bu kitabenin birbirini teyit etmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bulduğumuz bu kitabeyi ise daha önce herhangi bir şekilde tescil edilmediği ve müzeye teslim edilmediğini ayrıca müzenin bundan haberinin olmadığını öğrenmiş olduk. Tutanak karşılığında ise kitabeyi Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim ettik.”
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