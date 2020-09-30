Rusya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı temmuzdan beri en yüksek seviyesinde

Rusya’da son 24 saatte 8481 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Gün içinde ölenlerin sayısı da 177 kişiyle, 17 Temmuz’dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 3 gündür 8 binin üstünde seyrederken, 17 gündür de artış gösteriyor.

Son 24 saatte 8481 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 176 bin 286’ya yükseldi. Dün kaydedilen vaka sayısı ise 8 bin 232’ydi.

Gün içinde 177 kişi hayatını kaybetti. 17 Temmuz’dan beri hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ilk kez bu kadar fazla oldu.

Salgın boyunca ölenlerin sayısı ise 20 bin 722’ye yükseldi.

Diğer yandan 5858 kişi gün içinde taburcu edildi. Şimdiye kadar 985 bin 257 kişi hastalığı yendi.