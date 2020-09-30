Vektör Bilim Merkezi, Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın patentlerini aldı

Rospatent'ten yapılan açıklamaya göre Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi, geliştirdiği EpiVakKorona aşısının patentlerini aldı.

Rospatent, "Buluşlar için, her biri virüsün modifiye edilmiş belirli bir parçasını içeren toplam üç patent verildi" ifadelerini kullandı.

EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül’de tamamlanmıştı. Gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

8 Eylül'de ikinci aşama tamamlanırken nihai sonuçlarının 30 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlarının başarılı olması durumunda aşı için geçici tescil ruhsatı alabilir.

Aşının ilk partisinin genişletilmiş klinik testler için ekim ayında üretilebileceği açıklanmıştı.