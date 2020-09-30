İsrail’de koronavirüs nedeniyle gösterilere kısıtlama getirildi

İsrail'de Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde alınan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılması için hazırlanan yasa tasarısını kabul edildi.

İsrail Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde alınan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılması için hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Sabah erken saatlerde kabul edilen tasarıyla, karantina boyunca halk protesto için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaktaki gösteriye katılabilecek, protestolar 20 kişiyle sınırlandırılacak.

Yeni yasa, hükümete yenilenebilmek üzere haftalık olarak koronavirüse ilişkin 'özel olağanüstü hal' ilan etme yetkisi veriyor.

Netanyahu karşıtı gösterilere katılımın engellenmesinin önü açıldı

Bu kararla, 4 ayı aşkın süredir Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde haftalık devam eden Başbakan Benyamin Netanyahu karşıtı gösterilere şehir dışından ve kentin uzak bölgelerinden protestocuların katılmasının engellenmesinin önü açıldı.

İsrailli muhalifler, protestolara kısıtlama getirilmesinin ülke demokrasisine zarar verdiği ve Kovid-19 bahane edilerek Netanyahu'nun politik çıkarlarına hizmet edildiğini dile getirerek karara tepki gösterdi.

Netanyahu hükümeti, geçen hafta da protestolara kısıtlama getirilmesi kararı almış ancak Meclisi'n onay vermemesi nedeniyle bu girişim boşa çıkmıştı.

İsrail’de 4 aydan uzun süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

9 milyon nüfusa sahip İsrail'de salgının başlamasından bu yana 239 binden fazla vaka tespit edilirken, 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti.