Rusya’da 8945 yeni koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya’da son 24 saatte 8945 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 8945 artarak 1 milyon 185 bin 231’e çıktı.

Gün içinde 169 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca 20 bin 891 kişi öldü.

İyileşen hasta sayısı da 5985 artarak 964 bin 242’ye ulaştı.

Yeni vakaların 2424’ü başkent Moskova’da, 285’i St. Petersburg’da, 230’u Moskova bölgesinde görüldü.