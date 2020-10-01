Maske takmadığı için para cezası verilen kişiden polislere: İyi, maaşınız çıktı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Gazi Caddesi'nde maskesiz dolaşan Alp Ü. isimli bir kişi, 392 lira para cezası uygulayan polise “İyi, maaşınız çıktı” diyerek tepki göstererek ceza yememek için direndi.

Polislerin kimlik istemesi üzerine fizik tedavi gördüğünü iddia eden Alp Ü., “Tamam da hastaneden geliyorum. Neden anlamıyorsunuz. Hastanede fizik çalışıyorum. Hastayım, felç geçirdim diyorum. İnanmıyorsunuz. Bankayla konuşuyorum. Müşteri temsilcisi sesin gelmiyor” dedi.

Bu sözler üzerine görevli polis, “Sağlığınız için bu maskeyi takmak zorundasınız. Bunun bahanesi yok. Biz akşama kadar telefonla görüşüyoruz ancak maskemizi çıkarmıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi” sözleriyle karşılık verdi.

'Hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına versin o zaman'

Alp Ü.'den kimliğini ibraz etmesini isteyen polisler, tekrar “Hayır” yanıtı alınca karakola götüreceklerini ifade ettiler.

'İyi dilekleriniz için teşekkür ederim'

Karakola götürüleceğini duyduktan sonra itirazlarını sürdürmeye devam eden şahıs, “Şimdi işim var benim. Sağlık sorunlarım var. Niye polis merkezine götürüyorsunuz. Hastayım ben, Ankaralara gidip geldim. Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına versin o zaman” ifadesini kullandı.,

Polis ise Alp Ü.’ye, “İyi dilekleriniz için teşekkür ederim” yanıtını verdi.

Şahıs, bir süre sonra telefonla eşini arayarak, eşinden T.C. kimlik numarasını istedi. Eşinin telefonla kimlik numarasını vermesinin ardından ikinci kez kuralları ihlal ettiği ortaya çıkan Alp Ü.'ye cezai işlem uygulandı. Bu sözler üzerine polis, “Bizim maaşımız kestiğimiz cezalardan ödenmiyor. Kestiğimiz cezalar size hizmet olarak geri dönüyor merak etmeyin” şeklinde konuştu.

‘392 lira çok değil mi? Zehir mi saçıyorum ben’

Hiç hizmet görmediğini ifade eden Alp Ü., “Devlet geçim kapısını bulmuş cezalarla. Hizmet diye bir şey yok ama. Benim çok zamanımı aldınız” diyerek uzaklaşmaya çalıştı. 392 lira para cezası kesildikten sonra giden ancak bir süre sonra tekrar polislerin yanına gelen şahıs, “392 lira çok değil mi? Zehir mi saçıyorum ben. Bunalıyorum. Tedavi görüyorum” dedi.