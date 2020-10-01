Gamaleya Merkezi, koronavirüs aşısı ile yapılan son aşama testlerinin ayrıntılarını paylaştı

Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Gintsburg, aşının tescil sonrası testlerine katılan gönüllülerin ve onları aşılayan doktorlarım aşı mı, yoksa plasebo mu kullanıldığını bilmediklerini söyledi.

Koronavirüs aşısı ile yapılan son aşama testlerin ayrıntılarını paylaşan Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, testlere katılan gönüllülerin ve onları aşılayan doktorlarım aşı mı, yoksa plasebo mu kullanıldığını bilmediklerini ifade etti.

“Bunu sadece tüm bilgileri şifreleyen bilgisayar biliyor. Kişilere kod tahsis ediliyor” diyen Gintsburg, bu kodların yardımıyla bir gönüllüye yapılan ilk ve ikinci doz sırasında aşı ve plasebonun karışma olasılığını ortadan kaldırdığını vurguladı.

Gintsburg, testler tamamlandıktan sonra tüm gönüllülerin kendilerine aşı mı, yoksa plasebo mu verildiğini öğreneceklerini sözlerine ekledi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Aşının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül’de Moskova’da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu. Bu araştırmaya katılacak olan toplam 40 bin kişinin arasından 10 bin kişiye plasebo, yani aşı yerine etkisiz bir ilaç verilecek. Bu yöntem, aşının etkililiğinin kontrol edilmesi için gerekli.