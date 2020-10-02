Koronavirüsün tehlikeli mutasyonu ortaya çıktı: Antikorlara karşı korunmak için sadece 60 saniye içinde değişebiliyor

İngiliz bilim insanları, Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünün sivri protein uçlarının vücuda daha rahat girebilmek için 10 farklı biçim alabildiğini ortaya çıkardı.

Fox News’un aktardığı habere göre, İngiltere’deki Francis Crick Enstitüsü’nden bir grup bilim insanı, laboratuvar deneyi sonucu koronavirüsün sivri uçlarının değişikliklere uğrayarak daha inatçı hale gelebildiğini tespit etti.

Araştırmada, “Bu kadar karmaşık bir nüfuz etme mekanizmasına ne grip ne de HIV sahip” ifadesine yer verildi.

Virüsün protein uçlarının laboratuvar koşullarında çok hızlı değişim yeteneğini gösterdiğini dile getiren araştırmacılar, uçların sadece 60 saniye içinde değişebildiği kaydedildi. Oysa gerçek hayatta yayılması için zamana ihtiyacı var.

Bilim insanları, koronavirüsün antikorlar tarafından belirlenmeye karşı korunmak için böyle değişim geçirdiğini düşünüyor.

Uzmanlar ayrıca bu araştırmanın çok önemli olduğunu, çünkü virüsün neden bu kadar bulaşıcı olduğunu ve ona karşı nasıl mücadele edilebileceğini anlamaya yardımcı olacağını kaydetti.