Koronavirüsün tehlikeli sonuçlarından bir tanesi daha bulundu

Amerikalı bilim insanlarının daha önce çocuklarda saptanan ve Kovid-19 ile ilişkilendirilen akut enflamatuar sendromun yetişkinlerde de etkili olabileceğini keşfetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre bilim insanları, daha önce çocuklarda saptanan ve Kovid-19 ile ilişkilendirilen ‘multisystem inflammatory syndrome’ (MIS-A) adı verilen hastalığın yetişkinlerde de etkili olabileceğini keşfetti.

Araştırılan vakalar arasından akut solunum hastalığı olmayan hastalarda kalp aritmisi ve mide-bağırsak sisteminde ağrı gibi sorunların geliştiği görüldü.

Uzmanlar, ABD ve İngiltere'de 21-50 yaşları arasındaki hastalarda saptanan 16 vakayı ayrıntılı olarak tarif etti. Buna göre hastaların tümünde kalp aritmisi saptandı, 12 kişide yüksek ateş görüldü ve sadece 8’inde akut solunum sendromlarına rastlandı. Nihayetinde 10 kişi yoğun bakımda tedavi gördü, 2 kişi hayatını kaybetti.

Bilim insanları koronavirüs bulaşması ile MIS-A sendromunun ortaya çıkması arasında ne kadar zaman geçtiğini henüz açıklığa kavuşturamadı, bu nedenle söz konusu komplikasyonun Kovid-19’un ağır şekli mi, yoksa bir ‘enfeksiyon sonrası süreç’ mi olduğunu anlamak henüz mümkün olmadı.

MIS-A ortaya çıkmadan önce tipik Kovid-19 semptomları geçirdiklerini bildiren hastalarda bu sendromun ortalama 2-5 hafta sonra geliştirdiği belirtiliyor.