İstanbul'un göbeği Bebek'teki ünlü bir işletmede Kovid-19’a rağmen yine benzer görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen bir grup, düzenledikleri partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Dans eden ve karşılıklı göbek atan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek'teki ünlü bir restoranda geçen hafta olduğu gibi önceki gün yine skandal görüntüler kaydedildi. Mekanda salgına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Grup doğum günü pastasının gelmesinin ardından eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.

Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı. Çalınan müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Maske dahi takılmayan sosyal mesafesiz ‘korona partisinde’ yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi https://t.co/tP9dDqrZ06 pic.twitter.com/sWcrVedTkx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 4, 2020

Restoranda ‘korona partileri’ devam ediyor

Öte yandan, partinin verildiği işletmenin önceki hafta cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Geçen hafta ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak adli işlem yapılmış, partiye katılanlara ise idari para cezası kesilmişti.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçen günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.