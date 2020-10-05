WSJ: Trump, ilk pozitif Kovid-19 test sonucunu gizledi

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü pozitif çıkan ilk koronavirüs test sonucunu gizleyip 2. testin sonucunu bekledi.

Koronavirüs pandemisini ciddiye almayan, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastaneye yatırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu ve aldığı tedaviyle ilgili soru işaretleri devam ederken, Trump’ın ilk başta virüse yakalandığını gizlediği iddiası ortaya atıldı.

The Wall Street Journal'ın Trump'ın sağlık durumunu yakından bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı perşembe günü Fox News'ten Sean Hannity'e demeç vermeden önce Kovid-19 hızlı test sonucu pozitif geldi ama televizyona çıktığında bunu söylemedi.

Röportaj sırasında yakın danışmanı Hope Hicks'in virüse yakalandığını belirtip kendi durumundan bahsetmeyen Trump, 2. testin sonucunu bekledi. Daha sonra 2. testin sonucu da pozitif çıkınca, Trump Twitter üzerinden Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın demokratların başkan adayı Joe Biden'la karşı karşıya geldiği tartışmadan ya da New Jersey Bedminster’deki bağış toplama etkinliğinden önce test edilip edilmediğine yönelik soruyu yanıtlamayı reddetti:

"Başkanın her yaptırdığı teste ilişkin size tarih çizelgesiyle birlikte bir açıklama vermeyeceğim. Düzenli olarak test yaptırıyordu. İlk aldığı pozitif sonuç, Bedminster'den döndükten sonraydı.”

Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Trump çiftinin koronavirüs testleri de pozitif çıkmıştı.