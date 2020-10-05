Rusya’da bir günde görülen vaka sayıları yine 10 binin üstünde: Yeni önlemler tartışılıyor

Rusya’da son bir gün içinde 10 bin 888 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçirildi. Böylelikle ülke çapında toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889’a çıktı. Rusya’nın birçok kentinde artan vaka sayıları nedeniyle yeni önlemler alınması gündemde.

Rusya’da geride bırakılan bir gün içinde 10 bin 888 yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu, bir önceki güne göre yeni vaka sayılarının arttığı anlamına geliyor. Zira bir önceki gün görülen yeni vaka sayısı 10 bin 499 olarak açıklanmıştı.

Yeni vaka sayılarıyla ülkede pandeminin başından beri görülen toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889’a yükselmiş durumda.

Bu arada ülkenin en çok yeni vaka görülen yerleri de sırasıyla başkent Moskova, St. Petersburg, Moskova’nın merkezden uzak bölgeleri, Rostov ve Nijniy Novgorod olarak açıklandı.

Son bir gün içinde koronavirüs nedeniyle 117 kişinin hayatı kaybettiği açıklandı. Böylelikle Rusya’da tüm pandemi sürecinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 475’e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs sebepli can kaybının son bir gün içinde en çok olduğu yerler ise Moskova, St. Petersburg ve Rostov bölgesi olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca son bir gün içerisinde 3 bin 181 koronavirüs pozitif hasta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Toplam iyileşen hasta sayısı 982 bin 324’e ulaştı.

Dünya genelinde ise koronavirüs pozitif hasta sayısı 35 milyonu aştı. Rusya vaka sayısı olarak dünyada 4, hayatını kaybeden hasta sayısı olarak ise 12. sırada.

Rusya’da artan vaka sayılarına önlem olarak bazı bölgelerde kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlıyor. Ülke genelinde en çok vaka sayılarının görüldüğü Moskova’da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sosyal izolasyon uygulamasına geri dönme ve şirketlere de çalışanların bir kısmını evden çalışma modeline geçirmesi öneriliyor.

Moskova’daki okullarda tatil bir hafta erken başladı ve bir hafta yerine toplam iki hafta sürecek.

Rus gazetesi Vedomosti’ye göre, Moskova belediyesi önlemleri sıkılaştırmak için farklı senaryoları değerlendiriyor.

Daha önce de Kommersant gazetesinin kaynakları, büyük şehirlerde günlük vaka sayıları 10 binleri görürse ulusal ve yerel tüm yetkililerin ciddi kısıtlamalar ve önlemlere dönebileceğini söylemişti.