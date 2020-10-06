Koronavirüsün beklenmedik ‘yararlı’ bir özelliği bulundu: 'Acıyı uyuşturuyor'

ABD’li bilim insanlarının koronavirüsün beklenmedik bir özelliğini keşfettikleri, buluşa göre SARS-CoV-2’nin acıyı 'uyuşturma' yeteneğine sahip olduğu bildirildi.

Pain dergisinde yayınlanan verilere göre yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) acıyı ‘uyuşturma’ özelliği bulunuyor.

Araştırmacılar, ‘anestezi’ etkisinin koronavirüsün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.

Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A'nın katılımıyla ortaya çıkıyor.

Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği Kovid-19’un semptomsuz seyrinin olası nedenini keşfetmiş oldu.

Araştırmacılar, özellikleri anestezi uzmanları için yararlı olabileceğinden, Neuropilin 1'in özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyor.