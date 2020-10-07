Kayıt
13:45 07 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Muhittin Böcek

    Akdeniz Üniversitesi Rektörü: Başkan Böcek'in akciğerini toparlamaya çalışıyoruz

    © İHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/16/1042699999_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_9730ff71d94cd73c4b7e19887ff1a71d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202010071042985720-akdeniz-universitesi-rektoru-baskan-bocekin-akcigerini-toparlamaya-calisiyoruz/

    Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek "Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz" dedi.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül günü, yoğun bakımda uyutuldu. Durumunun kötüye gitmesi üzerine de 24 Eylül günü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Sevk işleminden kısa süre önce entübe işlemi sonlandırılan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulandı.

    'Durumu çok iyi ya da çok kötü demek doğru değil'

    Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen AÜ Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Böcek'in durumuyla ilgili bilgi verdi. Rektör Özkan, "Başkanımız şu anda hala yoğun bakımda ve makineye bağlı şekilde" dedi. Böcek’in sağlık durumunda zaman zaman iyi ya da kötü yönde dalgalanmalar olabildiğini belirten Rektör Özkan, yoğun bakımdaki her hasta için çok net şeyler söylemenin kolay olmadığını söyledi.

    Yoğun bakım hastasında her an tablonun değişebileceğini ifade eden Özkan, "Mesela genç bir hasta bile olsa, yoğun bakımdaki bir hasta, yatan hasta olduğu için pıhtı atabilir ve hasta kaybedilir" diye konuştu. Bu nedenle Başkan Böcek ile ilgili çok net konuşmanın ve insanlara ümit vermenin doğru olmadığını ifade eden Rektör Özkan, “Hiçbir doktor bunu yapmaz" dedi.

    'Akciğerini toparlamaya çalışıyoruz'

    Muhittin Böcek’in makineye bağlı ancak AÜ Hastanesi’ne ilk geldiği güne göre daha iyi olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Başkan Böcek’in akciğerinde ciddi sıkıntılar var. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz. Kovid negatif olduğu için şu anda yapılan tedaviler daha çok akciğeri destekleme tedavileri. Başka enfeksiyonları var. O enfeksiyonları da tedavi ediliyor. Başkan Böcek’in astım ve şeker gibi ek hastalıkları da var. Bunlarla savaşmak çok da kolay değil. Yoğun bakımda makineye bağlı bir hastanın enfeksiyon riski de olduğu zaman işler biraz daha sarpa sarıyor. Hastaya antibiyotik veriliyor ama antibiyotiğin de başka organlara etkisi oluyor. Tüm bunları öngörmek çok kolay olmadığı için çok iyi ya da çok kötü demek doğru değil. Ancak şunu söyleyebilirim ilk geldiği güne nazaran daha iyi ama hala kritik süreç devam ediyor. Çoklu organ yetmezliği, akciğer nakli söz konusu değil."

    7/24 desteklerinin olduğunu en başından bu yana dile getirdiklerini ve Böcek için bir yatak hazırladıklarını belirten Rektör Özkan, “Başkan üniversite hastanesine hasta yakınlarının kararıyla alındı" dedi. Başkan Böcek’in sağlık durumuyla ilgili kısa ve net bilgi verdiklerini, uzun bilgi paylaşımında konunun başka yönlere çekildiğini kaydeden Rektör Özkan, sosyal medyada yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

    Rektör Özkan, AÜ olarak yanıltıcı açıklama yapmalarının da mümkün olmadığına dikkati çekti.

    Etiketler:
    Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversites, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Akciğer, Özlenen Özkan, Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Milletvekili seçim sonuçlarının protesto edildiği Kırgızistan’ın Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, halka hitabında darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi. Halka hitap eden Ceenbekov, “Geçtiğimiz gece birtakım siyasi güçler, seçimlerin arkasına sığınarak Kırgızistan’da iktidarı ele geçirmeye çalıştı” dedi.
    Kırgızistan'da seçimlerin iptal edilmesiyle sonuçlanan protesto gösterilerinden kareler
    Karikatür
    Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet