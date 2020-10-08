DSÖ: Bugün, dünya genelindeki günlük koronavirüs vaka sayısında rekor kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün dünya genelinde 338 bin Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıklayarak, bunun salgının başından bu yana günlük bazda rekor bir sayı olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) perşembe günü dünya genelinde 338 bin Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirterek bunun salgının başından bu yana günlük bazda rekor bir sayı olduğunu açıkladı.

Günlük vakaların büyük bir çoğunluğunun Kuzey ve Güney Amerika (122 bin 715) ve Avrupa’da (122 bin 715) olduğu ifade edildi.

Dünya’da bugüne kadar toplamda 36 milyondan fazla vakanın tespit edildiğini, 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.