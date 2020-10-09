Kayıt
14:38 09 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Doktor anlattı: Kaybettiğim hastam, entübe olmadan önce ‘Beni bırakma’ diye yalvardı

    © AA
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1498)
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1042999260_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_4df70c6def44ea2756b3ddb0cbbc3b14.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202010091042999290-doktor-anlatti-kaybettigim-hastam-entube-olmadan-once-beni-birakma-diye-yalvardi/

    Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli yoğun bakım uzmanı Dr. Fatih Demircan, "50'li yaşlarında ciddi zatürresi olan bir hastam oldu. Hiçbir hastalığı yoktu. Hiçbir zaman tütün ürünleri kullanmamıştı. Entübe olmadan önce 'Hocam beni bırakma' diye yalvardı" dedi.

    Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli yoğun bakım uzmanı Dr. Fatih Demircan ve göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muhittin Akarsu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan hastalarının sağlığına kavuşması için verdikleri mücadelede yaşadıklarını anlattı.

    Dr. Fatih Demircan, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, Kovid-19'un hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını söyledi.

    Servise gelen hastaların ciddi nefes darlığı çektiğini anlatan Demircan, "Bir nefesin önemini anlıyorlar. Sağlıklı bir birey farkında olmadan nefes alıyor ancak yoğun bakıma gelen hasta bir nefes alırken bile zorlanırken, boğulma hissi yaşıyor. Bir kelimeyi ağzından rahatlıkla çıkaramıyor. 50'li yaşlarında ciddi zatürresi olan bir hastam oldu. Hiçbir hastalığı yoktu. Hiçbir zaman tütün ürünleri kullanmamıştı. Entübe olmadan önce 'Hocam beni bırakma.' diye yalvardı. O sırada kendimi çok çaresiz hissettim. Bu hastam uzun süre yoğun bakımda kaldı ancak kaybettik. 40-45 gündür yoğun bakımda yatan hastalar var" diye konuştu.

    Demircan, Kovid-19'un akciğerde bazı bozukluklara neden olduğunu, yoğun bakım sonra hastaların toparlanmasının ve eski yaşantısına dönmesinin uzun süre aldığını belirtti.

    Hastalığın kimde ağır seyredeceğinin belli olmadığını dile getiren Demircan, "Tedbirlere uymayanlar başkalarının vebaline de girebiliyor. Asemptomatik olan hastalar birinin ya da bir sağlık çalışanının hastalanmasına sebep olabiliyor, bir canı yakabiliyor. Dikkatsizlik ve umursamazlık ciddi sonuçlara neden oluyor. Yoğun bakım hastalarının çektiği acıyı, çaresizliği görseler tedbirlere uyarlar" ifadelerini kullandı.

    Dr. Muhitin Akarsu da Kovid-19 sürecinde doktorlardan hemşirelere, oda destek ekiplerinden sekreterlere herkesin fedakarca çalıştığını vurguladı.

    Eşinin de yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptığını dile getiren Akarsu, şu bilgileri paylaştı:

    • "Elimizden geldiğince insanlığa faydalı olmak için mesleğimizi yapıyoruz. Kovid-19 salgını sürecinde unutamadığım anılarım oldu. Bir hastasını muayene ederken Kovid-19'a yakalanan bir aile hekimi hastam oldu. Çok fazla nefes darlığı ve klinik şikayeti vardı. Kötüleşeceğini düşünüyordum. 13-14 günlük uzun bir süreçten sonra yoğun bakım ünitesine vermeden servisten taburcu ettim. 52 yaşında bir kadın hastam vardı. Yoğun nefes darlığı vardı. Onu da iyileştirip taburcu ettim. Her hastayı taburcu ettikten sonra mutlu oluyorum."

    Akarsu, salgın sürecinde hastaların acil, poliklinik ve servis bölümlerinde takip edildiğini bildirdi. Servise gelen hastalarla karşılaştıklarında yaşadıklarına değinen Akarsu, şunları kaydetti:

    • "Birçok Kovid-19 hastasının pişmanlığı oluyor, 'Bana bulaşmaz zannettim', 'Nereden geldi bilmiyorum' diyorlar. Bir kadın hastam 'Benim semptomlarım var ama çok dikkat ettim' dedi. Ben de 'Maskeni takıyor muydun?' diye sorduğumda kafasını eğdi. Kovid-19 hastaları büyük pişmanlık içindeler. 'Bana gelmez' diye düşünüyorlar ama herkes hastalanabilir. 19-20 yaşında da 80-85 yaşında da hastamız var. 'İyiyim, gencim, sağlıklıyım' diye kimse düşünmesin. 30'lu yaşlarda yoğun bakıma inen birçok hasta gördüm. Herkes kendine dikkat etsin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı."
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1498)
    Etiketler:
    Muhitin Akarsu, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, entübe, Eskişehir Şehir Hastanesi, Fatih Demircan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İkinci Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk ordusunun kontrolü sağladığı Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde kalması nedeniyle BMGK kararıyla 1974'te boşaltıldı ve iskana kapatıldı
    46 yıl sonra halkın ziyaretine açılan Maraş'tan kareler
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet