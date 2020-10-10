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    Koronavirüs - kovid-19 - maske - Almanya

    Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 139 bini geçti

    © AP Photo / Martin Meissner
    Koronavirüs salgını
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    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 139 bini geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 73 bin 149 kişi yaşamını yitirdi.

    Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 139 bin 607'ye çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 912 bin 550 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 153 bin 908 vaka bulunuyor.

    En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 894 bin 478 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 218 bin 648 kişi hayatını kaybetti.

    ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

    "Hindistan (6 milyon 979 bin 423), Brezilya (5 milyon 57 bin 190), Rusya (1 milyon 285 bin 84), Kolombiya (894 bin 300), İspanya (890 bin 367), Arjantin (871 bin 468), Peru (843 bin 355), Meksika (809 bin 751), Fransa (691 bin 977), Güney Afrika (688 bin 352), İngiltere (575 bin 679), İran (492 bin 378), Şili (477 bin 769), Irak (397 bin 780), Bangladeş (375 bin 870), İtalya (343 bin 770), Suudi Arabistan (338 bin 539), Filipinler (336 bin 926), Türkiye (332 bin 382), Endonezya (324 bin 658), Almanya (320 bin 478) ve Pakistan (318 bin 266)"

    ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

    "Brezilya (149 bin 692), Hindistan (107 bin 416), Meksika (83 bin 507), İngiltere (42 bin 679), İtalya (36 bin 111), Peru (33 bin 158), İspanya (32 bin 929), Fransa (32 bin 583), İran (28 bin 98), Kolombiya (27 bin 495), Arjantin (23 bin 225), Rusya (22 bin 454), Güney Afrika (17 bin 547), Şili (13 bin 220), Ekvador (12 bin 175), Endonezya (11 bin 677) ve Belçika (10 bin 151)."

    Etiketler:
    Ölü, Salgın, vaka, Kovid-19, Dünya, Koronavirüs
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