Türkiye'de koronavirüsten 56 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 1649

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1649 yeni hasta tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 778'e, hasta sayısı ise 334 bin 31'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 56 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 1649 kişiye hastalık tanısı konulduğunu açıkladı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1649 yeni hasta tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 778'e, hasta sayısı ise 334 bin 31'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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