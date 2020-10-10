Türkiye'de koronavirüsten 56 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 1649

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1649 yeni hasta tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 778'e, hasta sayısı ise 334 bin 31'e yükseldi.

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