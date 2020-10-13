Rusya Bilimler Akademisi Başkanı, salgını neyin durduracağını açıkladı

Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Aleksandr Sergeyev’e göre, pandemiyi durdurmanın yolu aşıdan geçiyor.

Sergeyev, “Aşı ne kadar fazla olursa doktorlar da herhangi bir vakada neye ihtiyaç olduğunu o kadar daha iyi belirleyebilir ve hedeflenen biçimde aşıyı kullanabilir” ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. fazla klinik testleri yürütülüyor.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye'nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.