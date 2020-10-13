Muraşko: İkinci Rus Kovid-19 aşısı bu hafta sonuna kadar tescil edilecek

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus Devlet Bilim Merkezi Vektör tarafından geliştirilen ikinci Rus Kovid-19 aşısının bu hafta sonuna kadar tescil edileceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi'ndeki bir konferansta konuşan Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muraşko, "Klinik araştırma fazında bulunan Rus aşılarının sayısı iki, bunların biri tescil edildi. Klinik araştırma fazındaki aşıların diğerinin de bu hafta tescil edileceğini ve seri üretime geçeceğini umuyoruz" dedi.

Muraşko, aşının tescili için gerekli belgelerin Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiğini ekledi.

EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül'de tamamlanmıştı. Gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

Eylül sonunda Vektör Bilim Merkezi, Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın patentlerini almıştı.