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    Sputnik V aşısı - Rusya

    RDIF: Batı’nın, Sputnik V aşısına yönelik suçlamaları birbirleriyle çelişiyor

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    Koronavirüs salgını
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    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Batılı ülkelerin düzenli olarak Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili asılsız suçlamalarda bulunduğunu, bu iddiaların birbiriyle çeliştiğini ifade etti.

    CNN’le olan demecinde Dmitriyev’e Sputnik V aşısının geliştirilmesi sırasında Moskova’nın baskı uygulayıp uygulamadığı soruldu.

    Dmitriyev, “Eğer bir siyasi baskı varsa, bunun Batı’nın Rusya’nın aşısını zayıflatmaya yönelik uyguladığı siyasi baskı olduğunu düşünüyorum. Batı’nın Kovid’le mücadele etmek yerine çeşitli suçlamalarla sürekli Rus aşısı ile savaşması çok enteresan ve bu suçlamalar kendi içinde çelişiyor” ifadelerini kullandı.

    Dmitriyev, tüm Rus milyarderlerin aşılanacağı ve halkın aşılanmaya zorlanacağı gibi suçlamaların da ortaya atıldığını hatırlatarak, Batı’da aşının iyi veya kötü olduğu konusunda bir karara varılamadığına işaret etti.

    Dmitriyev’e, ABD Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina’nın Rusya, Çin ve İran’ın ABD’nin koronavirüse karşı aşıya erişimini engellemeye çalıştığı iddiası da soruldu.

    Dmitriyev, “Dürüst olmak gerekirse, birilerinin Rusya’ya her zaman kara çalmaya çalışması tuhaf ve şaşırtıcı geliyor bana. Bizim temel olarak söylediğimiz şu: Bu aşıya bakın. Bunun işe yaradığını düşünüyoruz. Bu ve diğer aşılar üzerinde birlikte çalışalım” dedi.

    ‘Bu hafta Hindistan’da testlere başlamayı planlıyoruz’

    Rusya’da 12 binden fazla kişiye aşı yapıldığını belirten Dmitriyev, Belarus ve Venezüella’da klinik testlere başladıklarını kaybetti.

    Dmitriyev, “Bu hafta Hindistan’da da klinik testlere başlamayı planlıyoruz. Bununla ilgilenen birçok ülke var” dedi.

    Dmitriyev, çok güvenilir ve dünyaca saygı gören düzenleyici kurumlarından birine sahip Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de testlere katılacağını ekledi.

    ‘Aşımız dünyanın en iyi incelenen aşılarından olacak’

    Aşımız, dünyanın en iyi incelenen aşılarından biri olacak” diyen Dmitriyev, buna inanmasalardı, Rusya’nın dünyanın dört bir yanında klinik testleri bu denli öneriyor olmayacağına dikkat çekti.

    Aşının testlerinde yer alan askerlerin gerçekten gönüllü olup olmadığı sorulan Dmitriyev, “Elbette öylelerdi. Gördüğünüz gibi BAE’de, başka ülkelerde insanlar gönüllü oluyor. Düşünün bir, Rusya aşısına inanmıyor olsaydı, BAE’de testlere başlamazdık ve bu kadar açık olmazdık” dedi.

    Dmitriyev, Rusya’daki üretim kapasitesinin başta sadece Rus vatandaşlarına aşı tedariği için yeterli olacağını kaydetti.

    Dmitriyev, “Rusya’da üretebileceğimiz tüm aşılar ülke içinde kullanılacak. Bu nedenle dünyanın geri kalanı için üretim yapmak adına, Hindistan ve Brezilya’da da üretime ihtiyaç var” dedi.

     

     

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    Etiketler:
    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Venezüella, Hindistan, William Evanina, Moskova, CNN, Kovid-19, Koronavirüs aşısı, Aşı, Kirill Dmitriev, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF)
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