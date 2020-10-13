Koronavirüs nedeniyle 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün, Burdur, Afyonkarahisar, Sivas ve Bitlis’te bazı yerleşim yerleri karantina altına alındı.

Devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bugün, 4 ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina kapsamında Burdur, Afyonkarahisar, Sivas ve Bitlis’te bazı bina ve köyler karantina altına alındı.

Karantinaya alınan yerlere ilişkin detaylar şöyle:

Burdur

Burdur'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Çeltikçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzköy köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Öte yandan merkeze bağlı İğdeli ve Kayaaltı köylerinde de Kovid-19 vakalarının ve temaslılarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bu iki köyde de 14 gün karantina uygulamasına karar verdi.

Karantinaya alınan köylerde jandarma ekipleri önlem aldı, köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 16 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Bitlis

Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İncirli köyünün karantinaya alındığı bildirildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı İncirli köyü geçici süreyle karantinaya alınarak giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Bu adreslerde ikamet eden, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar, ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Sivas

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Arpacı ve Taşbayır köyleri, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.