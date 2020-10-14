Fransa'da 17 Ekim'den itibaren belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bu kapsamda, 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi.

Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Fransa hükümeti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada koronavirüs salgınını bir 'kamu sağlığı felaketi' olarak nitelendirerek, toplum sağlığının tehlike altında olması nedeniyle katı tedbirleri gerekli gördüklerini bildirdi.

OHAL açıklamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.