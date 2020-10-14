İsrailli immünolog, Kovid-19 hastalarında kangren ve kalp krizi gelişme olasılığını değerlendirdi

İsrail'deki Hadassah Tıp Merkezi Hastahane Bölüm Başkanı Prof. Jacob Berkun, ağır Kovid-19 vakalarında komplikasyonlardan birinin ekstremitelerde felç, kalp krizi veya kangrene yol açabilen damar, arter ve koroner damar trombozu olabileceğini ifade etti.

Sputnik'e konuşan Berkun, "Genel olarak, bu virüsle ilgili bilinen bir olgudur. Bazı hastalarda virüs güçlü bir inflamatuar artışa neden olur. Bu artış tromboz riskini artırır. Birincisi, inflamasyonun kendisi tromboz için bir risk faktörüdür, trombositlerin aktivasyonu vardır, bunlar kanın pıhtılaşmasından sorumlu olan hücrelerdir. Buna ek olarak, kan damarlarının kendi lezyonu vardır ve ağır hastaların yattığı ve hareket etmediği göz önüne alındığında, bu kan pıhtılaşması risklerine katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

Singapur basının geçen hafta 39 yaşındaki bir Kovid-19 hastasının ayak parmaklarında kangren geliştiğini aktardığını belirten Berkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasatanelerin yoğun bakım servislerinde yatan hastalara bakıldığında, yüzde 30'unun Singapur'daki bu hasta gibi damarlarda ortaya çıkan trombotik olaylardan muzdarip olduğu görülür, ancak daha sık koroner damarlarda meydana gelen bu durum, miyokard enfarktüsüne veya merkezi sinir sistemi damarlarında felce neden olur. Ağır hastaların büyük bölümünün felç ve miyokard enfarktüsünden muzdarip olduğu bilinen bir olgudur."

Berkun, Singapurlu hastada olduğu gibi büyük damarlarda tromboz oluşmasının sık rastlanan bir durum olmadığına vurgu yaparak, bunun felç veya miyokard enfarktüsünden daha şiddetli olmadığını kaydetti.