Oxford bilim insanları, beş dakikada sonuç veren Kovid-19 antijen testi geliştirdi: Diğer virüslerden ayırt edebiliyor

Koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği bir dönemde, mevsimsel grip vakalarıyla birlikte salgını yönetmenin daha zor olacağı endişesi var. Oxford, 5 dakikada koronavirüsü tespit edip diğer virüslerden ayırt edecek antijen testinin bu konuda yardımcı olacağı belirtildi.

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları 5 dakikadan az bir sürede koronavirüsü tespit edecek Kovid-19 testini geliştirdi.

Üniversite; havaalanlarında ve işyerlerinde toplu testlerde kullanılabilecek cihazın ürün geliştirmesini 2021 yılının başlarında başlamayı, 6 ay sonra da onaylanmış cihazı elde etmeyi umduğunu açıkladı.

Yayımlanan araştırmaya göre, cihaz, koronavirüsü diğer virüslerden yüksek bir doğruluk oranıyla ayırt edip tespit edebilecek.

'Basit, son derece hızlı ve uygun maliyetli'

Oxford Fizik Bölümü'nden Profesör Achilles Kapanidis,"Metodumuz virüsün bozulmamış parçacıklarını hızlı bir şekilde tespit ediyor" dedi.

Kapanidis, bu da testinin 'basit, son derece hızlı ve uygun maliyetli' olduğu anlamına geldiğini ekledi.

Hızlı antijen testlerinin koronavirüsle mücadelede ve ekonomiyi yeninden açma konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor. Şu an kullanılmakta olan testler daha hızlı ve ucuz olsa da Oxford’un geliştirdiği test kadar doğru sonuç veremiyor.

Oxford'un geliştirdiği testler daha gelecek sene hazır hale gelecek olsa da bu testler, kış zamanında pandemiyle mücadele etmede yardımcı olacağı belirtiliyor. Çünkü sağlık yetkilileri aşı geliştirilse bile, dünyanın daha uzun süre Kovid-19'la yaşaması gerektiğini ifade ediyor.

‘Sonraki aşamasında önemli bir avantaj sağlıyor’

Warwick Tıp Fakültesi'nden Dr Nicole Robb, " SARS-CoV-2'nin diğer mevsimsel solunum virüsleriyle birlikte ortada dolaşmasının öngörülmeyen etkileri, gelecek kış ayları için önemli endişe kaynağıdır" dedi.

Robb, "Testimizin, klinik örneklerde, güvenilir bir şekilde farklı virüsleri ayırt edebileceğini gösterdik. Bu gelişme de pandeminin bir sonraki aşamasında önemli bir avantaj sağlıyor" diye vurguladı.

Siemens Healthineers: Talebi karşılamada zorlanabiliriz

Almanya merkezli Siemens Healthineers, dün yaptığı açıklamada, hızlı antijen test kitlerini piyasaya sürdüğünü duyurmuş, ancak talepte artış karşılama konusunda zorlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.