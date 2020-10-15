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    Türkiye genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak

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    Koronavirüs salgını
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    İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yarın ülke genelinİde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirilecek.

    İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 denetimlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi.

    Genelgede, salgınla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

    İçişleri Bakanlığı'nca bugüne kadar sahada yapılan ve kamuoyunda görünürlüğü yüksek olan denetim faaliyetlerinin toplumda hastalığa karşı bilinç oluşturulması ve tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulanmasının salgınla mücadeleye önemli katkı sunduğu ifade edilen genelgede, yarınki denetimlerin kapsamıyla ilgili bilgilere yer verildi.

    Denetimler 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yapılacak

    Buna göre, yarın tüm il ve ilçelerde, vali, kaymakam, belediye başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarı, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik gibi) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim yapılacak.

    Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikah merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, taksiler ve durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar gibi) kapsayacak şekilde planlanacak.

    Vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, alışveriş yerleri, park ve bahçeler, otogarlar gibi kalabalık yerlerde denetimler yoğunlaştırılacak.

    Ekiplerce, denetimler sırasında gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi genelgeler çerçevesinde faaliyetlerine izin verilmeyen iş yerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00'ten sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilecek.

    Okulların kademeli olarak açılması sebebiyle okulların çevresindeki kafe, restoran, internet kafe gibi yerlerin ve okul servislerinin denetlenmesine özen gösterilecek.

    Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri gibi), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak.

    Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye gibi) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları gibi) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

    Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.

    Vatandaş bilgilendirilecek

    Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

    Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde bir gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek.

    Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.

    Denetimlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ve daha önce denetimler ile ilgili gönderilen genelge eklerinde yer alan formlardan yararlanılacak.

    Bu bağlamda vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasında koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

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    Etiketler:
    kaymakam, Vali, Kafa, Genelge, Denetim, Koronavirüs, İçişleri Bakanlığı, Kovid-19
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