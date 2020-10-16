DSÖ, Kovid-19'a karşı geliştirilen Rus aşılarının test sonuçlarını bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi temsilcisi, DSÖ’nün Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşılarının klinik deneyleri hakkında daha fazla bilgi ve veri almayı umduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi temsilcisi, “Rusya Federasyonu'ndaki tüm aday aşıların denemeleri hakkında daha fazla bilgi ve veri almayı umuyoruz” dedi.

DSÖ’nün, ilk Kovid-19 aşısının klinik deneylerinin sonuçlarını paylaştıkları için Rus yetkililere teşekkür ettiğini belirten temsilci, “ Rusya Federasyonu'nun aşıların üretimi ve geliştirilmesi alanındaki köklü geleneklerine dayanarak, dünya topluluğuyla veri alışverişi de dahil olmak üzere, uluslararası test standartlarının gereğinin yerine getirileceğinden eminiz” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın ikinci tescilli Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül'de tamamlanmıştı. 2. faz araştırmalar eylülde yapılmış ve gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

Sputnik V aşısı ise, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. faz klinik testleri yürütülüyor.