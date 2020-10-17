Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V, 60 yaş üstü gönüllülerde test edilmeye başladı

Sputnik'e demeç veren Muraşko, "Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 60 yaş üstü gönüllüler üzerindeki araştırmaları başladı. Bu kategorideki hastalar için aşılama parametrelerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

EpiVakKorona 18-60 arası sağlıklı kişilerde test edilecek

Bu arada Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın başlangıçta sadece 18-60 yaş arası sağlık kişilerde test edileceği ifade edildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Araştırmalara 18-60 yaş arasındaki sağlıklı tanısı koyulan ile 60 yaş üzerindeki stabil sağlık göstergelerine sahip kişiler kabul edilecek" dendi.

Klinik araştırmaların yaşa (18-30, 31-50, 51- 60, 61 ve üstü) ve kullanılan maddeye (aşı, plasebo) bağlı olarak gruplara dağıtılacak olan 40 bin gönüllünün katılımıyla gerçekleştirileceği vurgulandı.

1. ve 2. faz klinik araştırma protokolüne uygun olarak gönüllülerin toplam gözlem süresinin 270 gün olacağı, tescil sonrası klinik araştırmaların 6 ay sürmesinin planladığı da kaydedildi.

EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül'de tamamlanmıştı. 2. faz araştırmalar eylülde yapılmış ve gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

Eylül sonunda Vektör Bilim Merkezi, Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın patentlerini almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Ekim'de EpiVakKorona aşısının tescil edildiğini açıklamıştı. Böylece EpiVakKorona, Sputnik V'den sonra tescil edilen ikinci Rus Kovid-19 aşısı olmuştu.