Rusya’da yeni koronavirüs vaka sayısı 15 bin 99

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 15 bin 99 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 1 milyon 399 bin 334’e yükseldiği belirtildi.

Vakaların yüzde 26.5’inde (3 bin 996 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 185 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde toplam ölenlerin sayısının 24 bin 187’ye ulaştığı kaydedildi.

Koronavirüsle mücadele merkezi ayrıca son 24 saat içinde 5 bin 377 kişinin hastalığı yenerek hastanelerden taburcu olduğu, böylelikle Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olanların sayısının 1 milyon 70 bin 576’ya ulaştığı bilgisini paylaştı.