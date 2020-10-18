Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı: Rus Sputnik V aşısına yönelik eleştiriler siyasidir

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yeni tip koronavirüs’e (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının bilimsel açıdan mükemmel bir ilaç olduğunu belirterek, aşıya yönelik eleştirilerin siyasi olduğunu kaydetti.