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    Roma - koronavirüs - Kovid-19 - mask- İtalya

    İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınına yönelik yeni tedbirler getirdi

    © REUTERS / YARA NARDI
    Koronavirüs salgını
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini açıkladı.

    Kovid-19 salgınında yeni vaka eğrisinin son günlerde hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da Başbakan Conte, kamuoyunda bir süredir beklenen önlemlere dair başbakanlık sarayı Chigi'de basın toplantısı düzenledi.

    Conte, yeni tedbirlerin Avrupa ve İtalya'yı ciddi şekilde etkileyen salgının yeni dalgasıyla mücadele etmek için olduğunu belirterek, "Zaman kaybedemeyiz. Ekonomiyi ciddi şekilde tehlikeyi atabilecek genel bir karantinadan kaçınmak için önlemler almalıyız" dedi.

    Conte, ülke genelinde restoran, bar, kafe, dondurmacı gibi işletmelerin 05.00 ile 00.00 arasında açık olabileceğini ancak, masalarda en fazla 6 kişi oturabileceğini, evlere servisin devam edeceğini söyledi.

    Yerel yönetimlerin kalabalıkların oluşmasını engelleyecek adımlar atabileceğine işaret eden Conte, "Belediye başkanları, toplanma mekanları olan cadde ve meydanların saat 21.00'den sonra halka kapatılması talimatını verebilecek" diye konuştu.

    Conte, yerel fuar, kermes gibi etkinliklerin yasaklandığını, sadece ulusal ve uluslararası boyuttaki fuarlara izin verileceğini belirtti. 

    Başbakan, amatör düzeyde fiziksel temas içeren her türlü spor faaliyetinin yasak olduğunu, havuz ve spor salonlarının önceden belirlenen kurallara uymaları için bir hafta süre verdiklerini kaydetti.

    Conte, ilkokullarda yüz yüze eğitim devam edeceğini, lise, teknik lise ve üniversitelerde ise daha esnek saatler ve uzaktan eğitim modellerinin uygulanacağını söyledi.

    Salgının bu yeni dalgasına yönelik stratejilerinin, bahar aylarındaki gibi olmayacağını dile getiren Başbakan Conte, sağlık sektöründeki imkan ve kabiliyetlerini arttırdıklarını, yoğun bakım ünitelerini 2’ye katladıklarını, günde 20 milyon maske üretme kapasitesine eriştiklerine dikkati çekti.

    Salgın başından bu yana sağlık sektörüne 4 milyar euro yatırım yaptıklarını, Avrupa Birliği kurtarma fonundan da 9-10 milyar euro'luk kaynak daha aktarılacağını ifade etti.

    Başbakan Conte, salgın eğrisindeki yükselişin endişe verici boyutta olduğunu ifade ederken, kamuda da ciddi ölçüde akıllı ve uzaktan çalışma sisteminin teşvik edileceğini aktardı.

    En etkili önlemlerin vatandaşların alacağı önlemler olduğuna vurgu yapan Giuseppe Conte, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın hayati olduğunu belirtti.

    Bu arada, hafta başından beri basında yer alan akşamları sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlayıcı uygulamanın, bugün açıklanan tedbirler arasında olmaması dikkati çekti.

    İtalya'da son 24 saatte 11 bin 705 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, bugünkü vaka sayısı, salgın başladığı 21 Şubat'tan beri ülke genelinde bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Maske, vaka, Karantina, Kovid-19, Salgın, Koronavirüs, Giuseppe Conte, İtalya
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