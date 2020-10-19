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    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş: Koronavirüs ve gripte en büyük bulaş damlacıklar

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    Koronavirüs salgını
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    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüs ve mevsimsel gribin en büyük bulaş yolunun, virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olduğunu söyledi.

    Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, sonbahar ve kış aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yaygınlaştığını ifade etti.

    Kovid-19 ve solunum yolları enfeksiyonlarının birbirine benzer belirtiler gösterdiğini ancak ayrıştırılabileceğini kaydeden Metintaş, şunları söyledi:

    “Önümüzdeki günlerde bu sorunu artan oranda yaşayacağız. Yani toplum içinde SARS-CoV-2 virüsü pandemisi devam ederken, aynı zamanda grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle de enfekte olmuş bireyler toplumda artan oranda karşımıza çıkacaktır. Kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Kovid-19’da bulunabilen ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas/vücut ağrısı gripte de bulunur. Buna karşılık, Kovid-19’da öksürük kuru öksürük şeklindedir. Kovid-19’da görülen koku ve tat duyusu kaybına diğer solunum yolu enfeksiyonlarında rastlanmaz. Çocuklar dışında ishal, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal semptomlara gripte rastlanmaz. Solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, semptomlu veya semptomsuz oksijen satürasyon düşüklüğü Kovid-19’da daha fazladır. Grip çocuklarda, Kovid-19 ise yaşlılarda daha ağır seyreder. Kovid-19’da hastalık temastan 2-14 gün sonra, gripte ise hastalık temastan 1-4 gün sonra açığa çıkar. Kovid-19 daha fazla bulaşkan olup, bulaşkanlık 10 gün ve hatta daha uzun sürer. Belirti göstermeyip, virüsü taşıyan bulaştırıcılarda bulunmaktadır. Gripte bulaşkanlık genellikle 5-7 gündür. Semptomsuz bulaşkanlık olmaz.” 

    Kovid-19’da yaşlı bireyler, kalp, akciğer hastalığı, diyabet ve obezitesi olanların daha riskli grupta yer aldığını anlatan Metintaş, “Gripte ise en riskli grup küçük çocuklar ve kronik hastalığı olanlardır. Kovid-19’da iyileşme hastalarda birkaç günden haftalara veya aylara kadar uzar. Gripte ise iyileşme süresi daha kısa olup, birkaç gün ile 2 hafta arasında değişir. Kovid-19 için kesinleşmiş bir tedavi bulunmamaktadır. Grip için bazı etkenlerde etkili olabilecek anti-viral ilaçlar vardır. Kovid-19’da korunma için henüz geliştirilmiş bir aşı bulunmamaktadır. İnfluenza için her yıl yapılan, ölüm riskini azaltan bir influenza aşısı bulunmaktadır” diye konuştu.

    Solunum yolu hastalıklarından korunmak için tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Metintaş, “En önemli korunma yolu solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalmaktan kaçınmaktır. Ev dışı her ortamda bireyler arasında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı, maske ve iyi el yıkama en önemli korunma yoludur. Bireyler her gün sağlıklarını izlemeli, hastalık belirtilerinin varlığını takip edip, belirti varsa ateşlerini ölçmelidir. İyi vatandaşlık gereği hastalık bulgusu olanların durumunu aile ve işyerlerine bildirip onları korumaya almaları gerekir. Hasta olan kişiler, bol sıvı almalı, iyi beslenmeli ve kendisine iyi bakmalıdır. Ateş olması veya durumun kötüleşmesi halinde sağlık personeline haber verilmelidir. Solunum yolu hastalıklarına yatkınlığı artıracağından sigara veya nargile içme bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Grip, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19, Koronavirüs, Selma Metintaş
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