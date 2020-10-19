Rusya: Sputnik V aşısını Aralık'ta Latin Amerika ülkelerine sevk edebiliriz

Latin Amerika ülkeleriyle işbirliği konulu bir webinarda konuşan Dmitriyev, "Aralık Latin Amerika'ya tedariklere başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Aralık ayına geldiğimizde onlarca milyon doz aşı üretiyor olacağımızı ve büyük miktarda aşı sevk edeceğimizi söyleyebilirim. Ocakta çok aktif şekilde tedariklere başlayacağız" dedi.

Bu arada Dmitriyev, Sputnik V'nin Hindistan, Brezilya, Güney Kore ve Çin'in yanı sıra bir ülkede daha üretileceğini ifade etti.

Dmitriyev, düzenleme kurumlarının aşının test edildiği ülkelerdeki verileri kullanmalarının çok önemli olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Düzenleme kurumlarının aşımızı ne kadar hızla onayladığı çok önemli bir konu. Örneğin; Brezilya'daki klinik testler için başvurumuzu yaptık ve aralıkta izin almayı umuyoruz. Bu nedenle, bize hızlı bir şekilde izin vermeleri için bu ülkelerdeki düzenleyici kurumlarla çalışacağız."

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. faz klinik testleri yürütülüyor.