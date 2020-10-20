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    EpiVakKorona, koronavirüs, aşı, Rusya

    İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın avantajları: Güvenlik ve üretim kolaylığı

    © Sputnik / Rospotrebnadzor
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (437)
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    Rusya'da ikinci koronavirüs aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor'un Genel Müdürü Rinat Maksyutov, EpiVakKorona'nın avantajlarının güvenlik, üretim kolaylığı ve muhafaza düzeni olduğunu söyledi.

    Vektor Merkezi’nin geliştirdiği Kovid-19 aşısı EpiVakKorona ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Maksyutov, aşının avantajlarının güvenlik, üretim kolaylığı ve muhafaza düzeni olduğunu ifade etti.

    İmmünoprofilaksi konulu internet konferansında konuşan Maksyutov, “Bu aşının diğer aşı platformlarına göre beklenen avantajı, aşı koruyucu SARS-COV-2 epitopları içerdiği için antijenik olarak değişken suşlara karşı etkili olması, güvenliği, üretim kolaylığı ve bileşenlerinin stabilitesinin yanı sıra muhafaza ve nakliye düzenidir” diye konuştu.

    Aşının yalnızca kısa virüs proteini bölümleri içerdiğine ve bunun güvenliğini artırdığına dikkat çeken Maksyutov, “Bu, aşının bağışıklığı zayıflamış kişilerde, immündepresif ve immunsüpresif (bağışıklığı baskılayıcı) durumlarda kullanılmasını mümkün kılar” ifadelerini kullandı.

    ‘Vektor Merkezi’nin testleri Kovid-19’un şiddetli seyrine karşı tam koruma gösterdi’

    Maksyutov, EpiVakKorona aşısının Kovid-19’un şiddetli seyrine karşı yüzde 100 koruma ve testlere tabi tutulan hayvanlarda ve alt primatlarda yüksek bağışıklık gösterdiğini vurguladı.

    Maksyutov, “Aşı araştırma çalışmaları hamsterlar, gelincikler ve alt primatlar üzerinde yapıldı. Aşının koruyucu özellikleri incelenirken, indüklenen aşının bağışıklığının, hamsterleri yeni koronavirüsün neden olduğu hastalığın şiddetli seyrinden yüzde yüz koruduğu tespit edildi” diye konuştu.

    © Sputnik / Mikhail Klimentiev
    Putin: İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona tescil edildi
    Maksyutov, primatlarda immünojenik (bağışıklığa neden olan) özellikler incelenirken aşının, ilk aşılamadan 2-3 hafta sonra hayvanların yüzde 100'ünde yüksek titreli antikor üretimini indüklediğini ve hücresel bağışıklık tepkisinin oluşumunu teşvik ettiğini söyleyen Maksyutov, şöyle devam etti:

    “Koronavirüs enfeksiyonunun başlamasıdan 14 gün sonra aşılanmış ve aşılanmamış primatların akciğerleri üzerinde yapılan karşılaştırmalı radyolojik araştırmada, aşılanmış primatların hiçbirinin akciğerlerinde viral pnömoniye özgü değişikliklerin görülmediği saptandı.”

    Maksyutov, aşılanmamış hayvanlarda ise yoğun derecede akciğer dokusu enfeksiyonu görüldüğünü sözlerine ekledi.

    Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, geçen hafta Vektor Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıklamıştı.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (437)
    Etiketler:
    Rinat Maksyutov, Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor, Koronavirüs aşısı, Rusya, EpiVakKorona
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