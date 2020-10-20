İrlanda, Avrupa'nın en sert Kovid-19 kısıtlamalarını yürürlüğe koydu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi artı gösterdiği İrlanda'da hükümet, kıtanın en sert kısıtlamalarını yürürlüğe koydu.

Avrupa ülkelerindeki Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış sürerken İrlanda hükümeti, kıtanın en sert kısıtlamalarını devreye sokarak zaruri olmayan perakende satışları yasakladı, restoran ve barları paket servisle sınırlandırdı ve insanlara evlerinden 5 kilometre uzağa gitmemeleri yönünde talimat verdi.

Salgının başlangıcında diğer Avrupa ülkeleri arasındaki en uzun süreli karantina tedbirlerini uygulayan İrlanda, kısıtlamaları temkinli bir biçimde kaldırmaya başlamıştı.

Çarşamba günü gece yarısından itibaren 6 hafta boyunca 5. seviye kısıtlamalar uygulayan Başbakan Micheal Martin, bu kez okulların açık kalacağını ve inşaat gibi temel hizmetlerin devam etmesine izin verileceği açıklamasında bulundu.

Martin, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkabilecek potansiyel bir felaket durumuna dair kanıtlar artık çok güçlü" ifadelerini kullanarak, hükümetinin amacının 1 Aralık'a kadar 3. seviye kısıtlamalara geri dönmek olduğu bilgisini paylaştı.

Bununla birlikte ülkede otellerin açık kalacağı ancak odaların yalnızca hayati sektörlerde çalışan işçilerin kullanımına sunulacağı belirtildi.