Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor: 16 bin 319

Rusya’da son 24 saatte 16 bin 319 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek vaka sayısı.

Rusya’da şimdiye kadar kaydedilen günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor yenilendi. Gün içinde 16 bin 319 yeni vaka kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635’e yükseldi.

Gün içinde hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 arttı. Salgın boyunca 24 bin 635 kişi hayatını kaybetti.

Hastaneler taburcu edilenlerin sayısı da 9 bin 704 artarak 1 milyon 85 bin 608’e çıktı.

Başkent Moskova’da 4999 vaka görüldü. Kentte şu ana kadar kaydedilen vaka sayısı ie 372 bin 628 oldu.

Rusya’da dün 15 bin 982 vaka kaydedilmişti.