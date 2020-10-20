Rusya Sanayi Bakanı Manturov: Aralık ayında Sputnik V aşısının üretimi 5 katına çıkacak

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin üretiminin bu yılsonuna kadar 1.5 milyon doza çıkarılmaya planlandığını duyurdu.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Kovid-19’u önlemeye yönelik geliştirilen Sputnik V aşısının üretiminin bu yılsonuna kadar 1.5 milyon doza çıkarılmaya planlandığını belirtti.

Manturov, “Üretim miktarına gelince, parametreleri henüz değiştirmedik. Bu ayın sonuna kadar hacmi yaklaşık 300 bin doza, kasımda yaklaşık 800 bin doza çıkarmayı ve aralık ayında 1.5 milyonu yakalamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Manturov geçen hafta Sputnik V aşısının Rusya’daki üretim hacminin önümüzdeki ilkbahar döneminde ayda 15 milyon doza ulaşabileceğini açıklamıştı.

Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RFPİ) işbirliği ile üretilen Sputnik V aşısının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül’de Moskova’da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu. Tescil sonrası klinik testler aşaması 40 bin gönüllünün katılımıyla sürüyor.

Araştırmalar Rusya’nın yanı sıra Belarus, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yapılıyor. Sputnik V’nin uygulanacağı gönüllüler, enjeksiyondan sonra 90 gün boyunca tıbbi gözetim altında tutulacak.

RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V’den 1 milyar doz satın almak üzere 20'den fazla ülkeden başvuru aldıklarını açıklamıştı. Rusya, beş ülkeyle aşının üretimi için anlaştı, mevcut kapasitelerle yılda 500 milyon doza kadar üretim yapılabilecek.