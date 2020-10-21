Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 468 arttı

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 262 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 33 bin 885'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 468 artışla 930 bin 745'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 177'si yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 458 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 904 artışla 106 bin 839'a çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,6'ya ulaştı.

Sağlık yetkililerin açıklamasına göre, başkent Paris'te hastanelerde yoğun bakım üniterindeki doluluk oranı yüzde 54'e yükseldi.