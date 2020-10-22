Rusya’nın geliştirdiği ikinci koronavirüs aşısı kasımda piyasaya sürülecek

Vektor Enstitüsü Genel Müdürü Rinat Maksyutov, kurum bünyesinde geliştirilen 'EpiVakKorona' adlı Kovid-19 aşısının önümüzdeki kasım ayında vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Maksyutov, “Aşının kendi üretim sahamızda üretilecek olan ilk serilerinin bir kısmını piyasaya sürmeyi planlıyoruz” dedi.

Bunun kasımda gerçekleşeceğine ve EpiVakKorona aşısının tescil sonrası testlerinin başlamasıyla aynı zamana denk geleceğine dikkat çeken yetkili, aşının ilk partilerinin üretimi için Vektor Enstitüsü’nün üretim sahalarının devreye alınacağını ancak ‘potansiyel ortaklarla aşının üretimi ile ilgili görüşmelerin şimdiden başladığını’ ifade etti:

“Şu anda hem bileşenlerin hem de aşının tamamlanmış şeklinin üretimi için çeşitli üreticilerle konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Endüstriyel ortaklar şu anda var ve hazırlar, ancak nihai karar henüz alınmış değil.”

Vektor Enstitüsü’nün ayrıca hem gribe hem de koronavirüse karşı kombine bir aşı geliştirmek amacıyla çalışma yürüttüğünü söyleyen Maksyutov, şöyle konuştu:

“Merkezimizde koronavirüse ve mevsimsel gribe karşı kombine aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Mevsimsel grip ve yeni tip koronavirüsle gelişen enfeksiyonun özellikle mevsimsel gribin şiddetini ve ölüm oranını önemli ölçüde artırdığı görüldü.”

Vektor Merkezi’nde şu anda bu konu üzerinde kapsamlı çalışma yapıldığına dikkat çeken Maksyutov, “Bu araştırmaların güncelliği sadece teorik değil, aynı zamanda pratik kanıtı da bulunuyor” ifdelerini kullandı.

‘Koronavirüs mutasyonları aşının etkinliğini etkilemiyor’

“Vektor Araştırma Merkezi ek olarak Rusya’nın tüm bölgelerinde yeni koronavirüsün genetik değişkenliğini geniş bir biçimde araştırıyor. Çevrimiçi olarak sürekli tam genom sıralaması yapıyoruz ve olası mutant değişkenleri ortaya çıkarıyoruz. Bugüne kadar uluslararası veri tabanlarında yer almayan 80'den fazla nükleotid değişim tespit ettik. Ancak söz konusu değişimler kritik değil, geliştirdiğimiz peptid (EpiVakKorona) aşısının etkinliğini etkilemiyor.”

EpiVakKorona'nın avantajları

Vektor Araştırma Merkezi’nin Kovid-19’un 80’den fazla mutasyona uğramış şeklini saptadığına dikkat çeken Maksyutov, ancak söz konusu mutasyonların EpiVakKorona aşısının etkinliğini etkilemediğini vurguladı:

Maksyutov, EpiVakKorona’nın yeni koronavirüsün muhafazakar sabit, yani değişmeyen alanları esas alınarak tasarlanmış olduğundan ‘yeni koronavirüsün değişen alternatiflerine karşı etkinliğinin’ önemli avantaj olduğunun altını çizdi.

Peptid aşının diğer bir avantajının ise aktojenisitesi olduğunu vurgulayan yetkili, “Aşı hem sağlıklı gönüllüler, hem de kronik hastalıkları, alerjisi olan kişiler ve yaşlılar için tamamen güvenli” vurgusunu yaptı.

Maksyutov, aşının ‘içeriği herhangi bir şekilde değiştirilmeden’ ileride 14-17 yaş grubundan çocuklarda kullanımının da araştırıldığını sözlerine ekledi.