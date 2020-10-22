İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısı 800 bini geçti

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 810 bin 467'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronvirüs (Kovid-19) vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük verilerde, son 24 saatte 21 bin 242 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 810 bin 467'ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 189 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 347'ye yükseldi. İngiltere'de son 3 gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve İzleme Sistemi tarafından yapılan açıklamada, pozitif test edilen kişilerin sadece yüzde 15.1'inin sonuçlarını 24 saat içinde aldığı aktarılırken, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle etkileşim halinde olanların yüzde 60'ından azına ulaşıldığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında NHS Test ve İzleme Sistemi'nin daha hızlı sonuçlar vermesi için iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Johnson, "Testleri pozitif olan kişilerin kendilerini izole etmelerini sağlamalıyız" dedi.

İngiltere hükümetinin Baş Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance ise yaptığı açıklamada, "Sistemde iyileştirmeye yer olduğu çok açık, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kişi sayısına ve izolasyona konsantre olmak gerçekten önemli" ifadelerini kullandı. Vallance, Kovid-19 enfeksiyonlarının ülke genelinde artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, günlük vaka sayısının 90 bine kadar çıkabileceğini açıkladı.