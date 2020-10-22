Vali Çelik: Kütahya'daki vaka sayısında ciddi artış var

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığına dikkat çekti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Değerli Kütahyalılar,



Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir.



Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. — Ali ÇELİK (@alicelik_64) October 22, 2020

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