Rus bilim insanı, AstraZeneca aşı denemelerine katılan bir gönüllünün ölmesini değerlendirdi

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Gintsburg, Sputnik’e açıklamasında, AstraZeneca şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilyalı bir gönüllünün hayatını kaybetmesini değerlendirdi.

Rus bilim insanı, “Bu dünyada herkesin, aşı olmuş ya da olmamış, öleceğini biliyoruz. Önemli olan hangi sebepten dolayı ölecekleri. Her bir klinik çalışmada olduğu gibi, AstraZeneca’nın sahip olduğu tüm komiteler, bu gönüllünün aşı yüzünden öldüğünü kanıtlarsa bu, aşı için kötü olacak. Ama henüz bu kanıtlanmış değil, ben sadece bu kişinin ölümünden dolayı duyduğum üzüntüyü dile getirebilirim” ifadesini kullandı.

AstraZeneca şirketinin çalışmalara devam etme kararını da değerlendiren Gintsburg, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demek ki şirketin elinde gönüllünün ölümü ve aşı arasında bir bağ olmadığına dair deliller var. Eğer bir nedensel ilişki yoksa ve bu yetkili çevreler tarafından onayladıysa elbette denemelere devam edilmeli. Ama eğer aşı ve ölüm arasında bağ olduğuna dair bir ima varsa bu durumda elbette çalışmalar yasalara göre durdurulmalı”.