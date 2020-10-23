Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısı Rusya vatandaşlarına ücretsiz olacak

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının, seri üretim başladıktan sonra tüm ülke vatandaşları için ücretsiz ve erişilebilir olacağını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus bilim insanları tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Muraşko, Avrasya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada "Farklı teknolojileri kullanarak farklı aşı üretim kapasitelerini kullanabiliriz. Bu, belirli bir çeşitliliğe sahip olmamızı sağlayacak. Dahası, seri üretim başlatılır başlatılmaz koronavirüs aşısı vatandaşlarımız için ücretsiz ve erişilebilir olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ağustos ayında dünyanın ilk Kovid-19 aşısını tescil etmişti. Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşı 'Sputnik V' adını almıştı.

Ekim ayında da Vektor merkezi tarafından geliştirilen 'EpiVakKorona' adlı bir aşı daha tescil edilmişti. Ayrıca Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşının klinik çalışmaları devam ediyor.